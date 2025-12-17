Султан Гаджиев рассказал в эфире кенийского радио об экоинициативах Азербайджана

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев стал гостем передачи Kenya's Biggest Conversation на местном радиоканале "Spice FM".

Как сообщили Report в посольстве, отвечая на вопросы ведущего, Султан Гаджиев рассказал о результатах 7-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде, состоявшейся на прошлой неделе в Кении, и о работе, проделанной в рамках председательства Азербайджана в Комитете постоянных представителей Программы ООН по окружающей среде.

Он отметил усилия отделения ООН в Найроби и стран-членов, включая Азербайджан, по внесению позитивного и конструктивного вклада в глобальные климатические действия.

Посол подчеркнул лидерство Азербайджана в области устойчивой урбанизации и климата, отметив, что страна принимала COP29, а также примет WUF13 и WED2026 в следующем году.

Гаджиев рассказал о динамичном развитии отношений между Азербайджаном и Кенией, их солидарности на многосторонних платформах. Он обратил внимание на региональную деятельность обеих стран во имя мира и развития в регионах, где они расположены.

Посол отметил, что образовательные стипендии, предоставляемые кенийской молодежи в рамках программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева", а также гуманитарная помощь школам и больницам Кении от Фонда Гейдара Алиева и Агентства международного развития Азербайджана, оказывают большое влияние на укрепление дружественных отношений между народами.