    Султан Гаджиев рассказал в эфире кенийского радио об экоинициативах Азербайджана

    • 17 декабря, 2025
    • 15:32
    Султан Гаджиев рассказал в эфире кенийского радио об экоинициативах Азербайджана

    Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев стал гостем передачи Kenya's Biggest Conversation на местном радиоканале "Spice FM".

    Как сообщили Report в посольстве, отвечая на вопросы ведущего, Султан Гаджиев рассказал о результатах 7-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде, состоявшейся на прошлой неделе в Кении, и о работе, проделанной в рамках председательства Азербайджана в Комитете постоянных представителей Программы ООН по окружающей среде.

    Он отметил усилия отделения ООН в Найроби и стран-членов, включая Азербайджан, по внесению позитивного и конструктивного вклада в глобальные климатические действия.

    Посол подчеркнул лидерство Азербайджана в области устойчивой урбанизации и климата, отметив, что страна принимала COP29, а также примет WUF13 и WED2026 в следующем году.

    Гаджиев рассказал о динамичном развитии отношений между Азербайджаном и Кенией, их солидарности на многосторонних платформах. Он обратил внимание на региональную деятельность обеих стран во имя мира и развития в регионах, где они расположены.

    Посол отметил, что образовательные стипендии, предоставляемые кенийской молодежи в рамках программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева", а также гуманитарная помощь школам и больницам Кении от Фонда Гейдара Алиева и Агентства международного развития Азербайджана, оказывают большое влияние на укрепление дружественных отношений между народами.

    Azərbaycanın Keniyadakı səfiri "Spice FM" radio kanalında Bakıda keçiriləcək WUF13 barədə məlumat verib
    Sultan Hajiyev speaks on Kenyan radio about Azerbaijan's environmental initiatives

