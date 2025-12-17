WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycanın Keniyadakı səfiri "Spice FM" radio kanalında Bakıda keçiriləcək WUF13 barədə məlumat verib

    17 dekabr, 2025
    Azərbaycanın Keniyadakı səfiri Spice FM radio kanalında Bakıda keçiriləcək WUF13 barədə məlumat verib

    Azərbaycanın Keniyadakı səfiri Sultan Hacıyev bu ölkənin tanınmış "Spice FM" radio kanalının "Kenya's Biggest Conversation" adlı canlı yayımlanan verilişinin qonağı olub.

    "Report"a səfirlikdən verilən məlumata əsasən, aparıcının suallarına cavab olaraq Sultan Hacıyev ötən həftə Keniyada baş tutan BMT-nin Ətraf Mühit Assambleyasının 7-ci sessiyasının nəticələri, Azərbaycanın BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının Daimi Nümayəndələr Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində görülən işlər barədə danışıb.

    O, dünyada cərəyan edən mürəkkəb proseslər fonunda BMT-nin Nayrobidəki bölməsinin və üzv ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın qlobal iqlim fəaliyyətinə müsbət və konstruktiv töhfə vermək səylərini qeyd edib.

    BMT sisteminin qarşılaşdığı çətinliklərin önlənməsində islahatlar aparılmasının zəruriliyini önə çıxarıb.

    Səfir Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi, qlobal şəhərsalma çempionu olaraq qəbul edilən Azərbaycanın gələn il WUF13-ə və WED2026-a ev sahibliyi etməsi ilə Azərbaycanın dayanıqlı şəhərsalma və iqlim sahəsində lider fəaliyyətini vurğulayıb.

    S.Hacıyev Azərbaycan və Keniya arasında münasibətlərin dinamik inkişafından, çoxtərəfli platformalarda həmrəyliyindən söhbət açıb. Hər iki ölkənin yerləşdiyi bölgələrdə sülh və inkişaf naminə regional fəaliyyətini diqqətə çatdırıb.

    "Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Təhsil Qrantı" proqramı çərçivəsində keniyalı gənclərə verilən təhsil təqaüdlərinin, Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycanın Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin Keniyadakı məktəb və xəstəxanalara humanitar yardımlar göstərməsinin xalqların dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə böyük təsir etdiyi səsləndirilib.

    Qeyd edək ki, adıçəkilən kanalın "YouTube" hesabında 200 mindən çox izləyici var. Verilişə əsasən ölkənin ictimai-siyasi xadimləri, millət vəkilləri, səfirlər dəvət olunur və ictimai-siyasi mövzular ətrafında müzakirələr aparılır.

