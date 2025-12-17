Великобритания вернулась в программу по обменам студентов Erasmus

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Наука и образование
    • 17 декабря, 2025
    • 15:11
    Великобритания официально подтвердила возвращение в программу студенческого обмена Erasmus, вновь открыв британским студентам доступ к обучению по обмену в университетах стран Евросоюза.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, это решение стало частью политики лейбористского правительства, направленной на восстановление и углубление сотрудничества с ЕС после Brexit.

    Лондон вышел из программы Erasmus при правительстве Бориса Джонсона.

    Sky News отмечает, что хотя само по себе возвращение в программу не считается прорывным шагом, оно указывает на подвижки в диалоге с Брюсселем, в рамках работы по выстраиванию новых отношений с ЕС.

