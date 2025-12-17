Великобритания вернулась в программу по обменам студентов Erasmus
Наука и образование
- 17 декабря, 2025
- 15:11
Великобритания официально подтвердила возвращение в программу студенческого обмена Erasmus, вновь открыв британским студентам доступ к обучению по обмену в университетах стран Евросоюза.
Как передает Report со ссылкой на Sky News, это решение стало частью политики лейбористского правительства, направленной на восстановление и углубление сотрудничества с ЕС после Brexit.
Лондон вышел из программы Erasmus при правительстве Бориса Джонсона.
Sky News отмечает, что хотя само по себе возвращение в программу не считается прорывным шагом, оно указывает на подвижки в диалоге с Брюсселем, в рамках работы по выстраиванию новых отношений с ЕС.
