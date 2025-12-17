Очередная группа переселенцев прибыла в Лачын
Карабах
- 17 декабря, 2025
- 15:39
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в город Лачын.
Как сообщает Report, на этом этапе в город переселились 17 семей (69 человек).
На церемонии с участием представителей спецпредставительства президента Азербайджана и Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев новым жильцам были вручены ключи от квартир.
