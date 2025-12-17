Növbəti köç karvanı Laçına çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub
Qarabağ
- 17 dekabr, 2025
- 15:11
Doğma yurduna yola salınan növbəti köç karvanı Laçın şəhərinə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə şəhərə 69 nəfərdən ibarət 17 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib.
Mərasimdə Laçın rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin və Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər.
