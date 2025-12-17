WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Növbəti köç karvanı Laçına çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub

    Qarabağ
    • 17 dekabr, 2025
    • 15:11
    Növbəti köç karvanı Laçına çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub

    Doğma yurduna yola salınan növbəti köç karvanı Laçın şəhərinə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə şəhərə 69 nəfərdən ibarət 17 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib.

    Mərasimdə Laçın rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin və Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər.

    Son xəbərlər

    15:34

    Fon der Lyayen: Aİ son bir ildə müdafiə sahəsində əvvəlki onilliklərdən daha çox iş görüb

    Digər ölkələr
    15:32

    Azərbaycan güləşinin tanınmış simaları Füzulidə gənc idmançılarla görüşüblər

    Fərdi
    15:24

    Hicran Hüseynova: Ataların ödənişli məzuniyyətə çıxması müsbət dəyişikliklərə səbəb olur

    Sosial müdafiə
    15:11
    Foto

    Növbəti köç karvanı Laçına çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub

    Qarabağ
    15:11

    Putin: 2025-ci ildə Ukraynada 300-dən çox yaşayış məntəqəsi Rusiyanın nəzarətinə keçib

    Digər ölkələr
    15:10

    "S&P" "Azər-Türk Bank"ın yeni inkişaf strategiyasını qiymətləndirəcək

    Maliyyə
    15:09
    Foto

    Azərbaycanda "Vistar" Mükəmməllik Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    İKT
    15:09

    Azərbaycanın Keniyadakı səfiri "Spice FM" radio kanalında Bakıda keçiriləcək WUF13 barədə məlumat verib

    Xarici siyasət
    15:03
    Foto

    Ənənəvi dadların qlobal səfəri

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti