    Состоится собрание акционеров PAŞA Bank

    Финансы
    • 17 декабря, 2025
    • 15:24
    Состоится собрание акционеров PAŞA Bank

    Очередное общее собрание акционеров PAŞA Bank состоится 29 января в 17:00.

    Как сообщает Report, собрание будет проведено дистанционно с использованием соответствующих средств связи.

    Повестка дня собрания не разглашается.

    PAŞA Bank основан в 2007 году. Его уставный капитал составляет 354,512 млн манатов.

