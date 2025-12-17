Состоится собрание акционеров PAŞA Bank

Очередное общее собрание акционеров PAŞA Bank состоится 29 января в 17:00.

Как сообщает Report, собрание будет проведено дистанционно с использованием соответствующих средств связи.

Повестка дня собрания не разглашается.

PAŞA Bank основан в 2007 году. Его уставный капитал составляет 354,512 млн манатов.