Состоится собрание акционеров PAŞA Bank
Финансы
- 17 декабря, 2025
- 15:24
Очередное общее собрание акционеров PAŞA Bank состоится 29 января в 17:00.
Как сообщает Report, собрание будет проведено дистанционно с использованием соответствующих средств связи.
Повестка дня собрания не разглашается.
PAŞA Bank основан в 2007 году. Его уставный капитал составляет 354,512 млн манатов.
