    Внешняя политика
    • 17 декабря, 2025
    • 16:42
    Беларусь готова участвовать в проектах по восстановлению Карабаха

    Беларусь отмечает растущий авторитет Азербайджана на мировой арене.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

    Он отметил, что Минск также выражает удовлетворение встречей лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа, а также готовность вносить свой вклад в мирный процесс на Южном Кавказе.

    Дипломат подчеркнул, что Беларусь также готова вносить вклад в реализацию различных проектов по восстановлению Карабаха, в том числе и по Госпрограмме "Великое возвращение".

    Пиневич отметил, что за время своей работы на посту посла Беларуси в Баку он уже 7 раз побывал на освобожденных территориях Азербайджана.

    "Мне удалось не просто побывать в Карабахе. За это время я смог увидеть то как регион возвращается к жизни и как осуществляется "Великое возвращение", - сказал он.

    Напомним, что в настоящее время Беларусь ведет строительство агрогородка в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района (Карабахский регион Азербайджана), ввод его в эксплуатацию планируется на 2027 год. Проект предусматривает, в том числе, строительство в Агдамском районе населенного пункта, рассчитанного на 420 семей.

    Səfir: Belarus Qarabağın bərpası ilə bağlı layihələrdə iştirak etməyə hazırdır

