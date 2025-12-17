Анкара заинтересована в расширении охвата преференциального торгового соглашения с Баку

Азербайджан и Турция продолжают применять Соглашение о преференциальной торговле и ведут переговоры на техническом уровне.

Как турецкое бюро сообщает Report, об этом заявил журналистам министр торговли Турции Омер Болат.

По его словам, Министерство торговли Турции тесно сотрудничает с Министерством экономики Азербайджана. Болат отметил, что 22–23 декабря в Баку с визитом прибудет расширенная делегация, включающая представителей правительства, политических кругов и частного сектора Турции.

"22 декабря вице-президент Турции Джевдет Йылмаз возглавит турецкую делегацию на заседании азербайджанско-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавит премьер-министр Али Асадов", - сообщил он.

Министр добавил, что в повестку заседания входят ключевые механизмы двустороннего сотрудничества, сферы торговли, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта, туризма и образования. По итогам встречи ожидается подписание ряда соглашений.

Омер Болат также отметил, что Турция отдает приоритет заключению преференциальных торговых соглашений с тюркскими государствами, прежде всего с Азербайджаном. По его словам, аналогичное соглашение действует и с Узбекистаном.

"Мы активно работаем над расширением охвата этих преференциальных соглашений", - подчеркнул он.