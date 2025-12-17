Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Анкара заинтересована в расширении охвата преференциального торгового соглашения с Баку

    Бизнес
    • 17 декабря, 2025
    • 15:08
    Анкара заинтересована в расширении охвата преференциального торгового соглашения с Баку

    Азербайджан и Турция продолжают применять Соглашение о преференциальной торговле и ведут переговоры на техническом уровне.

    Как турецкое бюро сообщает Report, об этом заявил журналистам министр торговли Турции Омер Болат.

    По его словам, Министерство торговли Турции тесно сотрудничает с Министерством экономики Азербайджана. Болат отметил, что 22–23 декабря в Баку с визитом прибудет расширенная делегация, включающая представителей правительства, политических кругов и частного сектора Турции.

    "22 декабря вице-президент Турции Джевдет Йылмаз возглавит турецкую делегацию на заседании азербайджанско-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавит премьер-министр Али Асадов", - сообщил он.

    Министр добавил, что в повестку заседания входят ключевые механизмы двустороннего сотрудничества, сферы торговли, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта, туризма и образования. По итогам встречи ожидается подписание ряда соглашений.

    Омер Болат также отметил, что Турция отдает приоритет заключению преференциальных торговых соглашений с тюркскими государствами, прежде всего с Азербайджаном. По его словам, аналогичное соглашение действует и с Узбекистаном.

    "Мы активно работаем над расширением охвата этих преференциальных соглашений", - подчеркнул он.

    Омер Болат Турция Азербайджан торговля инвестиции преференциальная торговля соглашения Джевдет Йылмаз
    Nazir: Azərbaycanla Türkiyə arasında güzəştli ticarət mexanizmi var

    Последние новости

    15:11

    Великобритания вернулась в программу по обменам студентов Erasmus

    Наука и образование
    15:11

    AFB Bank выпускает облигации на 10 млн долларов

    Финансы
    15:08

    Анкара заинтересована в расширении охвата преференциального торгового соглашения с Баку

    Бизнес
    14:59

    Путин: В 2025 году под контроль РФ перешли более 300 населенных пунктов в Украине

    Другие страны
    14:56
    Фото
    Видео

    Реконструкция улицы Сулеймана Везирова в Баку близится к завершению

    Инфраструктура
    14:42

    Украина и Швеция обсудили возможность передачи истребителей Gripen

    Другие страны
    14:41

    Иран и РФ в течение месяца подпишут контракт на строительство ж/д Решт – Астара

    В регионе
    14:40

    Ровшан Наджаф: Лицензирование клубов способствует развитию азербайджанского футбола

    Футбол
    14:39

    При обвале шахты в Зимбабве погибли не менее 7 человек

    Другие страны
    Лента новостей