Анар Джафаров: Цифровые технологии в пчеловодстве могут получить господдержку

В Азербайджане новые проекты в области пчеловодства могут получить государственную поддержку для внедрения цифровых технологий и создания единой базы данных.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров.

По его словам, важную роль в развитии таких инициатив сыграет IV Форум аграрных инноваций и стартапов, который проходит при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства. В форуме участвуют молодые специалисты в области анализа данных, искусственного интеллекта и компьютерной инженерии, разрабатывающие решения для реальных задач аграрного сектора.

Анар Джафаров отметил, что аграрные стартапы должны быть полезны в повседневной работе фермеров. В системе "Электронное сельское хозяйство" зарегистрированы сотни тысяч фермеров, и если мобильные приложения или технологические устройства помогают увеличить доходы и сократить расходы, они будут внедряться на практике.

Он также сообщил, что совместно с Лянкяранским государственным университетом и Лянкяранским центром профессионального образования планируется реализация проекта "умного пчеловодства".