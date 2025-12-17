Анар Джафаров: Цифровые технологии в пчеловодстве могут получить господдержку
- 17 декабря, 2025
- 15:26
В Азербайджане новые проекты в области пчеловодства могут получить государственную поддержку для внедрения цифровых технологий и создания единой базы данных.
Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров.
По его словам, важную роль в развитии таких инициатив сыграет IV Форум аграрных инноваций и стартапов, который проходит при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства. В форуме участвуют молодые специалисты в области анализа данных, искусственного интеллекта и компьютерной инженерии, разрабатывающие решения для реальных задач аграрного сектора.
Анар Джафаров отметил, что аграрные стартапы должны быть полезны в повседневной работе фермеров. В системе "Электронное сельское хозяйство" зарегистрированы сотни тысяч фермеров, и если мобильные приложения или технологические устройства помогают увеличить доходы и сократить расходы, они будут внедряться на практике.
Он также сообщил, что совместно с Лянкяранским государственным университетом и Лянкяранским центром профессионального образования планируется реализация проекта "умного пчеловодства".