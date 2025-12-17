Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Анар Джафаров: Цифровые технологии в пчеловодстве могут получить господдержку

    ИКТ
    • 17 декабря, 2025
    • 15:26
    В Азербайджане новые проекты в области пчеловодства могут получить государственную поддержку для внедрения цифровых технологий и создания единой базы данных.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров.

    По его словам, важную роль в развитии таких инициатив сыграет IV Форум аграрных инноваций и стартапов, который проходит при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства. В форуме участвуют молодые специалисты в области анализа данных, искусственного интеллекта и компьютерной инженерии, разрабатывающие решения для реальных задач аграрного сектора.

    Анар Джафаров отметил, что аграрные стартапы должны быть полезны в повседневной работе фермеров. В системе "Электронное сельское хозяйство" зарегистрированы сотни тысяч фермеров, и если мобильные приложения или технологические устройства помогают увеличить доходы и сократить расходы, они будут внедряться на практике.

    Он также сообщил, что совместно с Лянкяранским государственным университетом и Лянкяранским центром профессионального образования планируется реализация проекта "умного пчеловодства".

    Anar Cəfərov: "Arıçılıq sahəsində rəqəmsal həllərin tətbiqinə dövlət dəstəyi göstərilə bilər"
    Azerbaijan may support digital solutions in beekeeping

    Лента новостей