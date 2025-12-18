Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Министр: 96% трудовых договоров заключены в электронной форме

    Бизнес
    • 18 декабря, 2025
    • 11:27
    Министр: 96% трудовых договоров заключены в электронной форме

    В Азербайджане 96% трудовых договоров (более 1,8 млн) заключены в электронной форме.

    Как передает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на церемонии вручения премии "Даяг".

    "Азербайджан стал одним из лидеров среди стран СНГ, ратифицировав 59 конвенций и 1 протокол Международной организации труда (МОТ). В текущем году подписана третья по счету "Страновая программа по достойному труду" с МОТ, где приоритетом является применение цифровых технологий".

    Анар Алиев трудовые договоры премия "Даяг"
    Nazir: "Əmək müqavilələrinin 96 %-i elektron formada bağlanılıb"
    96% of employment contracts in Azerbaijan signed electronically, minister says

    Последние новости

    12:43

    Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских стран

    Медиа
    12:40

    Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию Украины

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    12:36

    Шекеринская и Симонян обсудили мир между Баку и Ереваном

    В регионе
    12:32

    В Бакинском порту планируется перевалка более 110 тыс. TEU в 2026 году

    Инфраструктура
    12:30

    ОТГ: Форум в Анкаре укрепит сотрудничество тюркских государств в борьбе с дезинформацией

    Медиа
    12:29

    Туристический центр "Шахдаг" объявил о начале зимнего сезона

    Туризм
    12:29

    Правительство Германии выделило Украине дополнительную помощь в 70 млн евро

    Другие страны
    12:28

    Годовая пропускная способность Бакинского порта будет доведена до 260 тыс. TEU

    Инфраструктура
    Лента новостей