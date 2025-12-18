Министр: 96% трудовых договоров заключены в электронной форме
- 18 декабря, 2025
- 11:27
В Азербайджане 96% трудовых договоров (более 1,8 млн) заключены в электронной форме.
Как передает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на церемонии вручения премии "Даяг".
"Азербайджан стал одним из лидеров среди стран СНГ, ратифицировав 59 конвенций и 1 протокол Международной организации труда (МОТ). В текущем году подписана третья по счету "Страновая программа по достойному труду" с МОТ, где приоритетом является применение цифровых технологий".
