Министр: 96% трудовых договоров заключены в электронной форме

В Азербайджане 96% трудовых договоров (более 1,8 млн) заключены в электронной форме.

Как передает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на церемонии вручения премии "Даяг".

"Азербайджан стал одним из лидеров среди стран СНГ, ратифицировав 59 конвенций и 1 протокол Международной организации труда (МОТ). В текущем году подписана третья по счету "Страновая программа по достойному труду" с МОТ, где приоритетом является применение цифровых технологий".