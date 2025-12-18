WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Nazir: "Əmək müqavilələrinin 96 %-i elektron formada bağlanılıb"

Biznes

    Biznes
    18 dekabr, 2025
    • 10:47
    Nazir: Əmək müqavilələrinin 96 %-i elektron formada bağlanılıb

    Azərbaycanda əmək müqavilələrinin 96 %-i (1,8 milyondan çoxu) elektron formada bağlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev "Dayaq" mükafatının təqdim olunması mərasimində bildirib.

    "​Azərbaycan Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) 59 konvensiyasını və 1 protokolunu ratifikasiya edərək MDB ölkələri arasında liderlərdən biri olub. Cari ildə BƏT ilə sayca üçüncü olan "Layiq əmək üzrə ölkə proqramı" imzalanıb ki, burada da rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi prioritetdir".

