Nazir: "Əmək müqavilələrinin 96 %-i elektron formada bağlanılıb"
Biznes
- 18 dekabr, 2025
- 10:47
Azərbaycanda əmək müqavilələrinin 96 %-i (1,8 milyondan çoxu) elektron formada bağlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev "Dayaq" mükafatının təqdim olunması mərasimində bildirib.
"Azərbaycan Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) 59 konvensiyasını və 1 protokolunu ratifikasiya edərək MDB ölkələri arasında liderlərdən biri olub. Cari ildə BƏT ilə sayca üçüncü olan "Layiq əmək üzrə ölkə proqramı" imzalanıb ki, burada da rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi prioritetdir".
