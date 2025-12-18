Эльнур Алиев: Экспорт из промзон Азербайджана вырос на 17% в этом году

В январе–сентябре текущего года в Азербайджане статус резидента и нерезидента в промышленных зонах получили 171 субъект предпринимательства с общим объемом инвестиций более 8 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, выступая на церемонии вручения премии "Даяг".

По его словам, за указанный период объем экспорта из промышленных зон вырос на 17% и составил около 30% ненефтегазового экспорта страны. "Конкурентная среда побуждает наши компании повышать производительность и внедрять инновационные решения, что вносит вклад в модернизацию экономики", - отметил Эльнур Алиев.

Он подчеркнул, что в условиях приоритетного развития цифровой экономики со стороны государства особое значение приобретает адаптация частного сектора к новым требованиям. В этом направлении, по его словам, структура Министерства экономики - Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SİM) - оказывает поддержку цифровой трансформации предпринимательских субъектов, реализуется программа "Индустрия 4.0".

"Наряду с этими стимулирующими механизмами Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) оказывает предпринимателям поддержку в выходе на рынки, повышении знаний и навыков, реализации грантовых программ, развитии инновационного предпринимательства и кластеризации", - сказал Алиев.