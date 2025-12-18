Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Эльнур Алиев: Экспорт из промзон Азербайджана вырос на 17% в этом году

    Промышленность
    • 18 декабря, 2025
    • 11:46
    Эльнур Алиев: Экспорт из промзон Азербайджана вырос на 17% в этом году

    В январе–сентябре текущего года в Азербайджане статус резидента и нерезидента в промышленных зонах получили 171 субъект предпринимательства с общим объемом инвестиций более 8 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, выступая на церемонии вручения премии "Даяг".

    По его словам, за указанный период объем экспорта из промышленных зон вырос на 17% и составил около 30% ненефтегазового экспорта страны. "Конкурентная среда побуждает наши компании повышать производительность и внедрять инновационные решения, что вносит вклад в модернизацию экономики", - отметил Эльнур Алиев.

    Он подчеркнул, что в условиях приоритетного развития цифровой экономики со стороны государства особое значение приобретает адаптация частного сектора к новым требованиям. В этом направлении, по его словам, структура Министерства экономики - Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SİM) - оказывает поддержку цифровой трансформации предпринимательских субъектов, реализуется программа "Индустрия 4.0".

    "Наряду с этими стимулирующими механизмами Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) оказывает предпринимателям поддержку в выходе на рынки, повышении знаний и навыков, реализации грантовых программ, развитии инновационного предпринимательства и кластеризации", - сказал Алиев.

    Эльнур Алиев Промзоны Минэкономики Азербайджана экспорт импорт
    Elnur Əliyev: "Bu il sənaye zonaları üzrə ixracın həcmi 17 % artıb"
    Elnur Aliyev: Exports from Azerbaijan's industrial zones up by 17%

    Последние новости

    12:44

    Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

    Другие страны
    12:43

    Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрд

    В регионе
    12:43

    Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских стран

    Медиа
    12:40

    Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию Украины

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    12:36

    Шекеринская и Симонян обсудили мир между Баку и Ереваном

    В регионе
    12:32

    В Бакинском порту планируется перевалка более 110 тыс. TEU в 2026 году

    Инфраструктура
    12:30

    ОТГ: Форум в Анкаре укрепит сотрудничество тюркских государств в борьбе с дезинформацией

    Медиа
    12:29

    Туристический центр "Шахдаг" объявил о начале зимнего сезона

    Туризм
    Лента новостей