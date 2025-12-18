Густой туман парализовал авиасообщение Нью-Дели

В международном аэропорту Индиры Ганди в Нью-Дели как минимум 22 рейса были полностью отменены, а более 250 рейсов столкнулись со значительными задержками из-за плохой видимости, вызванной густым туманом в Дели и большей части Северной Индии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Hindustan Times.

Издание сообщает, что по последним данным индекс качества воздуха (AQI) в Нью-Дели достиг отметки 358, что классифицируется как "крайне опасный" уровень загрязнения.

В попытке справиться с экологической катастрофой власти Нью-Дели с 18 декабря ввели ряд экстренных мер. Среди них - перевод государственных служащих и офисных работников на гибридный формат работы, существенные ограничения на въезд определенных категорий транспортных средств в городскую черту