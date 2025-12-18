Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджан в этом году привлек к программе самозанятости почти 17 тыс. человек

    • 18 декабря, 2025
    • 11:33
    В Азербайджане в январе-ноябре текущего года к программе самозанятости привлечено 16 500 человек.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на церемонии вручения премии "Даяг".

    По словам министра, в рамках программы малообеспеченным семьям предоставляется поддержка для создания частных фермерских хозяйств. Отмечено, что в сельском хозяйстве задействованы 8 700 человек, еще 7 800 - в сферах производства и услуг.

    "Кроме того, успешно реализуется проект "Поддержка занятости", осуществляемый при финансовой поддержке Всемирного банка. На первом этапе проекта активы были предоставлены 26 000 человек. В рамках второго этапа, запланированного на 2026–2029 годы, поддержка будет предоставлена еще 30 000 бенефициарам", - сказал Анар Алиев.

    Azərbaycan 11 ayda özünüməşğulluq proqramına 17 minə yaxın şəxsi cəlb edib
    Azerbaijan engaged nearly 17,000 people in self-employment program in 11 months

