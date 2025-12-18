Азербайджан в этом году привлек к программе самозанятости почти 17 тыс. человек

В Азербайджане в январе-ноябре текущего года к программе самозанятости привлечено 16 500 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на церемонии вручения премии "Даяг".

По словам министра, в рамках программы малообеспеченным семьям предоставляется поддержка для создания частных фермерских хозяйств. Отмечено, что в сельском хозяйстве задействованы 8 700 человек, еще 7 800 - в сферах производства и услуг.

"Кроме того, успешно реализуется проект "Поддержка занятости", осуществляемый при финансовой поддержке Всемирного банка. На первом этапе проекта активы были предоставлены 26 000 человек. В рамках второго этапа, запланированного на 2026–2029 годы, поддержка будет предоставлена еще 30 000 бенефициарам", - сказал Анар Алиев.