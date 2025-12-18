Глава ЕАБР: В данный момент проекты на 4 млрд долларов находятся в стадии согласования
Финансы
- 18 декабря, 2025
- 11:35
В 2025 году Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал кредитные соглашения по финансированию 21 проекта.
Как сообщает корреспондент Report из Алматы, об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на итоговой пресс-конференции банка за 2025 год.
По его словам, годовой объем инвестиций составил 2,6 млрд долларов.
"В настоящее время на стадии согласования находятся 27 проектов на 4 млрд долларов ", - отметил он.
Глава ЕАБР также подчеркнул, что чистая прибыль банка за 11 месяцев превысила 130 млн долларов.
Последние новости
12:44
Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского краяДругие страны
12:43
Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрдВ регионе
12:43
Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских странМедиа
12:40
Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию УкраиныДругие страны
12:37
Завтра в Азербайджане осадков не ожидаетсяЭкология
12:36
Шекеринская и Симонян обсудили мир между Баку и ЕреваномВ регионе
12:32
В Бакинском порту планируется перевалка более 110 тыс. TEU в 2026 годуИнфраструктура
12:30
ОТГ: Форум в Анкаре укрепит сотрудничество тюркских государств в борьбе с дезинформациейМедиа
12:29