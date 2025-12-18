Глава ЕАБР: В данный момент проекты на 4 млрд долларов находятся в стадии согласования

В 2025 году Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал кредитные соглашения по финансированию 21 проекта.

Как сообщает корреспондент Report из Алматы, об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на итоговой пресс-конференции банка за 2025 год.

По его словам, годовой объем инвестиций составил 2,6 млрд долларов.

"В настоящее время на стадии согласования находятся 27 проектов на 4 млрд долларов ", - отметил он.

Глава ЕАБР также подчеркнул, что чистая прибыль банка за 11 месяцев превысила 130 млн долларов.