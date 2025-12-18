Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Губе автобус насмерть сбил женщину-пешехода

    Происшествия
    • 18 декабря, 2025
    • 16:22
    В Губе автобус насмерть сбил женщину-пешехода

    В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина-пешеход.

    Как сообщает северное бюро Report, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Губа–Хачмаз, совершил наезд на местную жительницу 1998 года рождения Амину Исрафилову.

    Пострадавшая была доставлена в Губинскую районную центральную больницу, однако спасти ее жизнь не удалось.

    В результате аварии травмы также получил находившийся рядом с женщиной ее малолетний ребенок.

    По факту проводится расследование.

    Губа ДТП авария погибший
    Qubada sərnişin avtobusu piyadaları vurub, ölən və xəsarət alan var

    Лента новостей