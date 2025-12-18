В Губе автобус насмерть сбил женщину-пешехода
Происшествия
- 18 декабря, 2025
- 16:22
В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина-пешеход.
Как сообщает северное бюро Report, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Губа–Хачмаз, совершил наезд на местную жительницу 1998 года рождения Амину Исрафилову.
Пострадавшая была доставлена в Губинскую районную центральную больницу, однако спасти ее жизнь не удалось.
В результате аварии травмы также получил находившийся рядом с женщиной ее малолетний ребенок.
По факту проводится расследование.
Последние новости
17:25
Европарламент может в январе проголосовать по репарационному кредиту для УкраиныДругие страны
17:21
Компания при AYNA провела ребрендингИнфраструктура
16:58
Азербайджан возобновил импорт курятины из КитаяБизнес
16:55
МИД Эстонии выразил протест представителю РФДругие страны
16:48
Фото
Пашинян: Армения придает большое значение сотрудничеству с НАТО - ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:46
Фото
Кямран Алиев участвует в международном мероприятии в КатареВнешняя политика
16:35
Фото
55 сотрудников Global Media Group награждены медалью "150-летие национальной прессы"Медиа
16:34
Азербайджан начал импортировать баранину из СомалиБизнес
16:33