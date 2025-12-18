В Губе автобус насмерть сбил женщину-пешехода

В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина-пешеход.

Как сообщает северное бюро Report, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Губа–Хачмаз, совершил наезд на местную жительницу 1998 года рождения Амину Исрафилову.

Пострадавшая была доставлена в Губинскую районную центральную больницу, однако спасти ее жизнь не удалось.

В результате аварии травмы также получил находившийся рядом с женщиной ее малолетний ребенок.

По факту проводится расследование.