    Азербайджан начал импортировать баранину из Сомали

    Бизнес
    • 18 декабря, 2025
    • 16:34
    Азербайджан начал импортировать баранину из Сомали

    Азербайджан в январе-октябре этого года импортировал 310,33 тонны баранины на сумму $1,97 млн, что в 2,4 раза больше в стоимостном и на 55% больше в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Согласно расчетам Report, основанным на данных Государственного комитета статистики, за отчетный период Азербайджан импортировал из Монголии 244,7 тонны (+23%) на сумму $979,6 тыс. (+23%), из России - 19 тонн (+1 900 раз) на сумму $19,9 тыс.

    В этом году впервые за последние 14 лет были осуществлены поставки из Сомали - 46,5 тонны на сумму $960 тыс.

    Из 453 тонн баранины, импортированной в Азербайджан в 2024 году, 99,3% пришлось на долю Монголии.

