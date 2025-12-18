WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan daha bir ölkədən qoyun əti tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    • 18 dekabr, 2025
    • 16:01
    Azərbaycan daha bir ölkədən qoyun əti tədarük etməyə başlayıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 1,97 milyon ABŞ dolları dəyərində 310,33 ton qoyun əti idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 2,4 dəfə, kəmiyyət olaraq – 55 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Monqolustandan 979,6 min ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 23 % çox) 244,7 ton (+23 %), Somalidən 960 min ABŞ dolları dəyərində 46,5 ton, Rusiyadan 19,9 min ABŞ dolları dəyərində (+1 990 dəfə) 19 ton (+1 900 dəfə), Yeni Zelandiyadan 5,23 min ABŞ dolları dəyərində (-55 %) 0,16 ton (-65 %) və Avstraliyadan 0,53 min ABŞ dolları dəyərində (-68 %) 0,03 ton (-50 %) məhsul alıb.

    Bu il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Somalidən tədarük həyata keçirilib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 453 ton qoyun ətinin 99,3 %-i Monqolustanın payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Monqolustan Somali Rusiya Yeni Zelandiya Avstraliya qoyun əti idxalı
    Азербайджан начал импортировать баранину из Сомали

    Son xəbərlər

    16:36

    Azərbaycan Çindən toyuq ətinin tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:34
    Foto

    Ordubadda açıq hava idman qurğuları istifadəyə verilib

    Fərdi
    16:20

    "Qarabağ"ın qapıçısı əməliyyat olunub

    Futbol
    16:18

    Ermənistan Avropa Sülh Fondundan 20 milyon avro alacaq

    Region
    16:12
    Rəy

    Rusiyanın dondurulmuş aktivləri – Avropa İttifaqı və Ukraynanın gələcəyi - ŞƏRH

    Analitika
    16:09

    Yevgeni Vinokurov: "Mərkəzi Asiya ölkələrinin ümumi ÜDM-i 600 milyard dolları keçəcək"

    Maliyyə
    16:03
    Foto

    "Global Media Group"un 55 əməkdaşı "Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi" yubiley medalı ilə təltif olunub

    Media
    16:03

    Qubada sərnişin avtobusu piyadaları vurub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    16:02
    Foto

    Kamran Əliyev Qətərdə beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti