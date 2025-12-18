ЕАБР предлагает 8 направлений для инвестиций в Евразийский регион

Евразийский банк развития (ЕАБР) предлагает восемь направлений для усиления вклада многосторонних банков развития (МБР) в развитие стран в Евразийском регионе.

Как передает корреспондент Report из Алматы, об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в ходе семинара для представителей СМИ на тему "Внутри МБР: как работают банки развития".

"Необходимо перенести фокус финансирования с суверенных проектов на несуверенные, что позволит снизить нагрузку на бюджеты и повысить гибкость. Также важно увеличить инвестиции в обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство для стимулирования быстрого роста, занятости и развития человеческого капитала. Еще одно перспективное направление - инвестиции в традиционную низкоуглеродную энергетику, включая атомную энергетику и переход с угля на газ", - сказал он.

По его словам, МБР также необходимо инвестировать в безопасность водоснабжения, так как вода является самым недооцененным базовым ресурсом в мире.

"Кроме того, следует инвестировать в трансграничную транспортную инфраструктуру, где МБР являются идеальными якорными инвесторами, привлекающими частный капитал. Важно увеличить финансирование в местных валютах - этого хотят страны-участницы, и это способствует развитию местных финансовых рынков и снижению валютных рисков. Еще одно перспективное направление - инфраструктура центров обработки данных. Так же, как МБР помогли построить телекоммуникационные компании 20 лет назад, сегодня они могут содействовать созданию инфраструктуры искусственного интеллекта. Наконец, необходимо более тесное сотрудничество между самими МБР для повышения общей эффективности", - добавил Н. Подгузов.

Глава ЕАБР отметил, что, хотя МБР редко контактируют между собой, их взаимодействие становится критически важным: "Ни одна международная финансовая организация не может самостоятельно профинансировать строительство крупных капиталоемких инфраструктурных проектов. Чтобы удовлетворить растущие потребности развивающихся экономик, МБР должны быть более динамичными, быстрее принимать решения, активнее сотрудничать и инвестировать в новые проекты развития".