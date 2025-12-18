Кямран Алиев участвует в международном мероприятии в Катаре
- 18 декабря, 2025
- 16:46
Делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым принимает участие в 11-й Ассамблее государств-участников Конвенции ООН против коррупции в Дохе (Катар).
Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, в рамках мероприятия глава ведомства принял участие в панельных дискуссиях Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН (GlobE). Руководство сети отметило значительный вклад Азербайджана в деятельность организации.
Алиев заявил, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с зарубежными партнерами, активно участвуя в проектах ООН и других международных организаций в сфере борьбы с коррупцией.
Параллельно с Пленарным заседанием Ассамблеи состоялась специальная сессия, посвященная различным мерам ответственности, связанным с защитой окружающей среды, организованное Генеральной прокуратурой Азербайджана совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и Зеленым климатическим фондом.
Выступая на сессии, начальник Управления по вне-уголовному производству Генеральной прокуратуры Эльнур Мусаев проинформировал участников встречи о превентивных мерах по предотвращению правонарушений в сфере охраны окружающей среды, принимаемых органами прокуратуры Азербайджана, а также о мерах ответственности, применяемых за нарушения.
На следующий день Пленарного заседания Ассамблеи были заслушаны отчетные доклады делегаций стран-участниц о мерах, осуществляемых на национальном уровне по борьбе с коррупцией.
Ассамблея продолжит свою работу до 19 декабря.