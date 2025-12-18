В Азербайджане планируют создать современные пробирно-аналитические лаборатории

Cоздание в Азербайджане современных пробирно-аналитических лабораторий, их оснащение оборудованием, соответствующим международным стандартам, а также укрепление кадрового потенциала относятся к числу приоритетных задач.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте, об этом стало сказано на встрече с делегацией ОО "Ассоциация ювелиров Азербайджана".

Во встрече также приняли участие представители субъектов предпринимательства, представляющих различные крупные ювелирные предприятия и производственные сферы.

Участники встречи рассмотрели правовую основу механизма стандартизации и маркировки изделий из драгоценных металлов. Отмечалось, что предпринятые в этом направлении шаги будут способствовать созданию благоприятной среды для участников ювелирного рынка, защите прав потребителей и формированию здоровой конкурентной среды.