    Финансы
    • 18 декабря, 2025
    • 11:44
    Ярослав Мандрон: Через ЕАБР Узбекистан имеет потенциал увеличить экспорт в страны СНГ примерно на 20%

    Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует вложить в 2026 году от 300 до 500 млн долларов в проекты в Узбекистане.

    Как передает корреспондент Report из Алматы, об этом заявил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон на итоговой пресс-конференции банка за 2025 год.

    По его словам, через ЕАБР Узбекистан имеет потенциал увеличить экспорт в страны СНГ примерно на 20%.

    "Кроме того, существует и обратный механизм, когда страны-участницы банка могут финансировать проекты в Узбекистане. Согласно нашему анализу, перечень таких проектов превышает 1,5 млрд долларов. С правительством Узбекистана мы договорились, что объем наших инвестиций в страну ежегодно должен составлять 300-500 млн долларов. В настоящее время мы находимся на высокой стадии готовности к такому финансированию. На 2026 год мы определили три ключевых проекта. В первую очередь это Алмалыкский комбинат. Объем наших инвестиций по нему составит от 100 до 150 млн долларов - это параметры, которые мы уже обсудили с клиентом. Сейчас мы ожидаем финальный пакет документов от правительства, чтобы получить полноценный мандат на финансирование проекта", - заявил Я. Мандрон.

    Он также отметил, что отдельный интерес для банка представляет аэропортная инфраструктура.

    "Проекты в Бухаре и Самарканде - это направления, на которые мы активно смотрим. Нам также интересны промышленность и горнодобывающая отрасль. Поэтому наши планы на 2026 год - реализовать проекты на сумму 300-500 млн долларов, и мы в высокой степени готовы к этому. Кроме того, наш план до 2028 года предусматривает инвестиции в Узбекистан в объеме 1,5 млрд долларов. Надеюсь, что 2026 год покажет хороший результат по работе с нашим новым акционером за многие годы", - добавил зампредседателя.

