Число погибших в тяжелом ДТП в Балакяне возросло до двух
Происшествия
- 16 декабря, 2025
- 21:37
Скончался еще один пострадавший в ДТП, произошедшем 15 декабря в селе Талалар Балакянского района.
Как сообщает северо-западное бюро Report, 31-летний житель села Ени Шариф Шамиль Сахалов, получивший тяжелые травмы, умер в Балакянской районной центральной больнице, несмотря на усилия врачей.
Напомним, что в результате столкновения автомобилей "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-21015" водитель первого транспортного средства скончался 30-летний Айюб Ангбазов. Другой водитель, 22-летний Руфан Байрамов, и пассажир "ВАЗ-2106" 31-летний Шамиль Сахалов получили различные травмы.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Последние новости
22:14
FT: США в документе к ВТО объявили о конце эпохи всемирного торгового сближенияДругие страны
21:56
Армения и Люксембург подписали декларацию о стратегическом партнерствеВ регионе
21:51
Определились лучший игрок и тренер 2025 года по версии ФИФАФутбол
21:49
В Румынии экс-министр транспорта задержан по обвинению в коррупцииДругие страны
21:37
Число погибших в тяжелом ДТП в Балакяне возросло до двухПроисшествия
21:37
Нидерланды выделят €250 млн на закупку боеприпасов для истребителей F‑16Другие страны
21:27
Чешское правительство отвергло миграционный пакт ЕСДругие страны
21:13
Саудовская компания претендует на активы "Лукойл" на сумму $22 млрдДругие страны
20:55