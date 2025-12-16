Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Происшествия
    • 16 декабря, 2025
    • 21:37
    Число погибших в тяжелом ДТП в Балакяне возросло до двух

    Скончался еще один пострадавший в ДТП, произошедшем 15 декабря в селе Талалар Балакянского района.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, 31-летний житель села Ени Шариф Шамиль Сахалов, получивший тяжелые травмы, умер в Балакянской районной центральной больнице, несмотря на усилия врачей.

    Напомним, что в результате столкновения автомобилей "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-21015" водитель первого транспортного средства скончался 30-летний Айюб Ангбазов. Другой водитель, 22-летний Руфан Байрамов, и пассажир "ВАЗ-2106" 31-летний Шамиль Сахалов получили различные травмы.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Балакянский район ДТП погибший
    Balakəndə baş verən qəzada ölənlərin sayı artıb

