    В Балакяне произошло ДТП с летальным исходом

    Происшествия
    • 15 декабря, 2025
    • 19:43
    В Балакяне произошло ДТП с летальным исходом

    В села Талалар Балакянского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, при столкновении автомобилей "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-21015" погиб один человек, еще двое пострадали.

    Водитель "ВАЗ-2106" 30-летний Эйюб Ангбазов получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Его пассажир 31-летний Шамиль Сахалов и водитель "ВАЗ-21015" 22-летний Руфан Байрамов госпитализированы с различными травмами.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

