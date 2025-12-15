В Балакяне произошло ДТП с летальным исходом

В села Талалар Балакянского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает северо-западное бюро Report, при столкновении автомобилей "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-21015" погиб один человек, еще двое пострадали.

Водитель "ВАЗ-2106" 30-летний Эйюб Ангбазов получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Его пассажир 31-летний Шамиль Сахалов и водитель "ВАЗ-21015" 22-летний Руфан Байрамов госпитализированы с различными травмами.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.