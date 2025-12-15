В Балакяне произошло ДТП с летальным исходом
Происшествия
- 15 декабря, 2025
- 19:43
В села Талалар Балакянского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает северо-западное бюро Report, при столкновении автомобилей "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-21015" погиб один человек, еще двое пострадали.
Водитель "ВАЗ-2106" 30-летний Эйюб Ангбазов получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Его пассажир 31-летний Шамиль Сахалов и водитель "ВАЗ-21015" 22-летний Руфан Байрамов госпитализированы с различными травмами.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Последние новости
20:23
Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культурыKультурная политика
20:12
Фото
Управление ООН разместило на своем сайте информацию о Платформе НПО Глобального ЮгаВнешняя политика
20:01
Заседание в формате "Рамштайн" состоится 16 декабряДругие страны
19:50
Сын Роба Райнера арестован по подозрению в убийстве родителейШоу-бизнес
19:43
В Балакяне произошло ДТП с летальным исходомПроисшествия
19:36
Фото
Карен Аванесян дал показания в суде - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:36
Молдова намерена расширить торговое сотрудничество с АзербайджаномБизнес
19:30
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьеру АвстралииВнешняя политика
19:26