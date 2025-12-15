Balakəndə yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və xəsarət alanlar var

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Balakəndə yol-nəqliyyat hadisəsi olub, sürücü ölüb, daha iki nəfər xəsarət alıb.

    "Report" un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, avtoqəza rayonun Talalar kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, "VAZ-2106" və "VAZ-21015" markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə "VAZ-2106"nın sürücüsü, 30 yaşlı Əyyub Anqbazov aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən yerləşdirildiyi xəstəxanada ölüb. Digər nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü, 22 yaşlı Rufan Bayramov və "VAZ-2106"da olan sərnişin, 31 yaşlı Şamil Saxalov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.

