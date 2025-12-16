WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Macarıstan Pakş AES-də ABŞ-nin nüvə yanacağından istifadə etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 23:39
    Macarıstan Pakş AES-də ABŞ-nin nüvə yanacağından istifadə etməyi planlaşdırır

    Macarıstan 2028-ci ildən sonra Pakş Atom Elektrik Stansiyasında (AES) ABŞ-nin "Westinghouse" şirkətinin istehsalı olan istilik buraxıcı elementlərdən istifadə edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Inforadio"ya müsahibəsində Macarıstanın energetika naziri Çaba Lantoş bildirib.

    "Plana əsasən, 2028-ci ildən sonra Pakş AES-də yanacağın dörddə üç hissəsi rus lisenziyası əsasında istehsal olunan fransız istilik buraxıcı elementlərdən, dörddə bir hissəsi isə amerikalı istehsalçıdan olacaq", – nazir qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, Macarıstan yalnız bir təchizatçıdan asılı olmaq istəmir.

    Lantoş xatırladıb ki, Pakş AES üçün yanacaq Avropada "Rosatom" və Fransanın "Framatome" şirkəti tərəfindən yaradılmış birgə müəssisədə istehsal olunacaq. Bundan əlavə, Macarıstan ABŞ-nin "Westinghouse" şirkəti ilə də müqavilə imzalayıb və şirkət bu stansiya üçün öz nüvə yanacağını hazırlamağı öhdəsinə götürüb.

    "Əslində, yanacağın dörddə üç hissəsi Rusiya-Fransa birgə müəssisəsi tərəfindən, qalan dörddə bir istilik buraxıcı element isə lisenziyalaşdırma prosesindən sonra ABŞ-nin "Westinghouse" şirkəti tərəfindən təchiz ediləcək", – o dəqiqləşdirib.

    Macarıstan AES Pakş ABŞ nüvə
    Венгрия намерена использовать на АЭС в Пакше ядерное топливо США

    Son xəbərlər

    00:14

    Ağ Ev Trampın xalqa müraciətinin mövzusunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:58

    ABŞ-də milli təhlükəsizlik siyasəti Avropa üçün diaqnoz adlandırılıb

    Digər ölkələr
    23:39

    Macarıstan Pakş AES-də ABŞ-nin nüvə yanacağından istifadə etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:27

    Kobaxidze: Gürcüstan və Azərbaycan arasında müstəsna dostluq münasibətləri mövcuddur

    Region
    23:26

    Gürcüstanın Baş naziri: Ölkənin NATO-ya üzvlük perspektivi qeyri-müəyyəndir

    Region
    23:23

    AK daxili yanma mühərrikli avtomobillərə qoyulan qadağanı 2035-ci ildən yenidən nəzərdən keçirə bilər

    Digər ölkələr
    23:20

    Sumqayıtda 16 yaşlı gənc bıçaqlanıb, həmyaşıdı şübhəli bilinir

    Hadisə
    23:19

    Vaşinqtonda daşqın nəticəsində su bəndi yarılıb, ölən var

    Digər ölkələr
    23:02

    Tehranda yaşayış binası çöküb, dağıntılar altında qalanlar var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti