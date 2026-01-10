İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsini ziyarət ediblər

    Sosial müdafiə
    • 10 yanvar, 2026
    • 11:19
    Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsini ziyarət ediblər

    Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin Həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsinin Görmə qabiliyyəti məhdud şəxslər üçün sosial reabilitasiya və bərpa şöbəsini ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, əvvəlcə qonaqlar uşaqların iştirakı ilə təşkil olunan kiçik bədii-musiqili çıxışları izləyiblər. Sonra şöbənin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub, həkim, psixoloq, fəza oriyentasiyası otaqlarına baxış keçiriblər.

    Ziyarət zamanı, həmçinin uşaqlar hazırladıqları əl işlərindən ibarət hədiyyələri qonaqlara təqdim ediblər.

    Sonra birlikdə xatirə şəkli çəkdirilib.

    Arzu Əliyeva Alena Əliyeva Reabilitasiya Mərkəzi

    Son xəbərlər

    11:39

    Avstraliyada meşə yanğınları evləri məhv edib və on minlərlə insanı elektriksiz qoyub

    Digər ölkələr
    11:39

    BŞİH: Bakının bir neçə rayonunda piyada səkilərinə qarşı qanunsuz müdaxilənin qarşısı alınıb

    Hadisə
    11:38

    İrəvan meriyasının keçmiş məmuru 378 min dollar dəyərində əmlakın leqallaşdırılmasında ittiham olunub

    Region
    11:33

    Rusiya gecə Ukraynaya "İsgəndər" raketi və 120 dronla hücum edib

    Digər ölkələr
    11:28

    Paşinyan: Erməni Apostol Kilsəsinin islahatlaşdırılması proqramına 16 din xadimi qoşulub

    Region
    11:19
    Foto

    Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsini ziyarət ediblər

    Sosial müdafiə
    11:18

    AZAL-ın bələdçisi: "Praqa aeroportunda sərnişin agentə yumruq-təpiklə hücum etdi"

    İnfrastruktur
    11:14

    Bakayoko karyerasını "Mets"də davam etdirməyə yaxındır

    Futbol
    11:04

    Suriya ordusu Hələbi SDQ-dən tam təmizlədiyini bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti