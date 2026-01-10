Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsini ziyarət ediblər
Sosial müdafiə
- 10 yanvar, 2026
- 11:19
Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin Həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsinin Görmə qabiliyyəti məhdud şəxslər üçün sosial reabilitasiya və bərpa şöbəsini ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, əvvəlcə qonaqlar uşaqların iştirakı ilə təşkil olunan kiçik bədii-musiqili çıxışları izləyiblər. Sonra şöbənin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub, həkim, psixoloq, fəza oriyentasiyası otaqlarına baxış keçiriblər.
Ziyarət zamanı, həmçinin uşaqlar hazırladıqları əl işlərindən ibarət hədiyyələri qonaqlara təqdim ediblər.
Sonra birlikdə xatirə şəkli çəkdirilib.
Son xəbərlər
11:39
Avstraliyada meşə yanğınları evləri məhv edib və on minlərlə insanı elektriksiz qoyubDigər ölkələr
11:39
BŞİH: Bakının bir neçə rayonunda piyada səkilərinə qarşı qanunsuz müdaxilənin qarşısı alınıbHadisə
11:38
İrəvan meriyasının keçmiş məmuru 378 min dollar dəyərində əmlakın leqallaşdırılmasında ittiham olunubRegion
11:33
Rusiya gecə Ukraynaya "İsgəndər" raketi və 120 dronla hücum edibDigər ölkələr
11:28
Paşinyan: Erməni Apostol Kilsəsinin islahatlaşdırılması proqramına 16 din xadimi qoşulubRegion
11:19
Foto
Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsini ziyarət ediblərSosial müdafiə
11:18
AZAL-ın bələdçisi: "Praqa aeroportunda sərnişin agentə yumruq-təpiklə hücum etdi"İnfrastruktur
11:14
Bakayoko karyerasını "Mets"də davam etdirməyə yaxındırFutbol
11:04