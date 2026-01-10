Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Приют и учреждение соцреабилитации для лиц из уязвимых групп населения
Социальная защита
- 10 января, 2026
- 11:40
Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева посетили отдел социальной реабилитации и восстановления для лиц с ограниченными возможностями зрения Приюта и учреждения социальной реабилитации для лиц из уязвимых групп населения Агентства социальных услуг в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.
Как сообщает Report, сначала гостьи посмотрели небольшую художественно-музыкальную программу организованную с участием детей.
Затем они подробно ознакомились с деятельностью отдела, осмотрели кабинеты врачей, психолога и комнаты пространственной ориентации.
Во время посещения дети подарили гостьям изделия собственной ручной работы.
После было сделано совместное памятное фото.
Последние новости
12:01
Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции химпрома из Турции почти на 2%Бизнес
11:59
В двух районах Баку пресекли посягательства на тротуарыПроисшествия
11:58
МИД Пакистана призвал граждан воздержаться от поездок в ИранВ регионе
11:51
Число жертв обвала на свалке в центре Филиппин выросло до четырехДругие страны
11:40
Фото
Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Приют и учреждение соцреабилитации для лиц из уязвимых групп населенияСоциальная защита
11:34
Подробности инцидента в самолете AZAL в Праге: агрессивный пассажир нанес удары агентуИнфраструктура
11:30
Россия ночью ударила по Украине "Искандером" и 120 дронамиДругие страны
11:12
В 34 провинциях Турции задержано около 80 подозреваемых в рамках операций против FETÖВ регионе
11:02