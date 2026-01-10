Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Приют и учреждение соцреабилитации для лиц из уязвимых групп населения

    Социальная защита
    • 10 января, 2026
    • 11:40
    Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Приют и учреждение соцреабилитации для лиц из уязвимых групп населения

    Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева посетили отдел социальной реабилитации и восстановления для лиц с ограниченными возможностями зрения Приюта и учреждения социальной реабилитации для лиц из уязвимых групп населения Агентства социальных услуг в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.

    Как сообщает Report, сначала гостьи посмотрели небольшую художественно-музыкальную программу организованную с участием детей.

    Затем они подробно ознакомились с деятельностью отдела, осмотрели кабинеты врачей, психолога и комнаты пространственной ориентации.

    Во время посещения дети подарили гостьям изделия собственной ручной работы.

    После было сделано совместное памятное фото.

    Арзу Алиева Алена Алиева социальная реабилитация дети с нарушениями зрения Баку Медиа Центр
    Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsini ziyarət ediblər
    Arzu Aliyeva and Alena Aliyeva visit social rehabilitation centre for vulnerable groups

