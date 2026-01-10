Bakayoko karyerasını "Mets"də davam etdirməyə yaxındır
Futbol
- 10 yanvar, 2026
- 11:14
Fransalı yarımmüdafiəçi Tyemue Bakayoko karyerasını ölkəsində davam etdirməyə yaxındır.
"Report"un "L'Equipe" nəşrinə istinadən verdiyi məlumata görə, 31 yaşlı futbolçu "Mets" klubu ilə danışıqlar aparır.
Ötən yay Yunanıstanın PAOK klubu ilə yollarını ayıran və hazırda sərbəst agent statusu daşıyan Bakayoko Fransa çempionatına qayıtmaq istəyir.
Qeyd edək ki, T.Bakayoko karyerası ərzində "Milan", "Napoli" (hər ikisi İtaliya), "Çelsi" (İngiltərə), "Loryan", "Renn" və "Monako" (hamısı Fransa) kimi klublarda çıxış edib. Təcrübəli oyunçu peşəkar səviyyədə keçirdiyi 341 rəsmi matçda 15 qol və 9 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
11:33
Rusiya gecə Ukraynaya "İsgəndər" raketi və 120 dronla hücum edibDigər ölkələr
11:28
Paşinyan: Erməni Apostol Kilsəsinin islahatlaşdırılması proqramına 16 din xadimi qoşulubRegion
11:19
Foto
Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsini ziyarət ediblərSosial müdafiə
11:18
AZAL-ın bələdçisi: "Praqa aeroportunda sərnişin agentə yumruq-təpiklə hücum etdi"İnfrastruktur
11:14
Bakayoko karyerasını "Mets"də davam etdirməyə yaxındırFutbol
11:04
Suriya ordusu Hələbi SDQ-dən tam təmizlədiyini bildiribDigər ölkələr
10:59
Türkiyənin 34 vilayətində FETÖ-yə qarşı əməliyyatlar çərçivəsində 77 şübhəli şəxs saxlanılıbRegion
10:47
Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemləri idxalına çəkdiyi xərci 1 % azaldıbBiznes
10:43