    Bakıda iki müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    • 06 fevral, 2026
    • 16:40
    Bakıda iki müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    Bakıda 32 və 120 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, sabahdan bu xətlər üzrə avtobusların hərəkəti Kövkəb Səfərəliyeva küçəsi ilə deyil, xüsusi hərəkət zolağının mövcud olduğu Puşkin küçəsi ilə təşkil ediləcək.

    Qeyd edək ki, Kövkəb Səfərəliyeva küçəsində müşahidə edilən nəqliyyat sıxlığı 32 və 120 nömrəli marşrutlar üzrə avtobuslararası intervalın artmasına səbəb olur. Dəyişiklik avtobusların ləngiməsinin qarşısını alacaq, marşrutların nizamlı fəaliyyətinə şərait yaradacaq.

    AYNA Avtobus müntəzəm marşrut
    В Баку изменяется схема движения двух регулярных маршрутов

