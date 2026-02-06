В Баку изменяется схема движения двух регулярных маршрутов
- 06 февраля, 2026
- 16:57
В Баку с 7 февраля изменится схема движения регулярных маршрутов №32 и №120.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с завтрашнего дня движение автобусов по этим линиям будет организовано не по улице Кёвкяб Сафаралиевой, а по улице Пушкина, где имеется выделенная полоса движения.
Отмечается, что высокая транспортная загруженность улицы Кёвкяб Сафаралиевой приводит к увеличению интервалов движения автобусов на маршрутах №32 и №120. Изменение схемы позволит избежать задержек и обеспечить более стабильную работу маршрутов.
