Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Баку изменяется схема движения двух регулярных маршрутов

    Инфраструктура
    • 06 февраля, 2026
    • 16:57
    В Баку изменяется схема движения двух регулярных маршрутов

    В Баку с 7 февраля изменится схема движения регулярных маршрутов №32 и №120.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с завтрашнего дня движение автобусов по этим линиям будет организовано не по улице Кёвкяб Сафаралиевой, а по улице Пушкина, где имеется выделенная полоса движения.

    Отмечается, что высокая транспортная загруженность улицы Кёвкяб Сафаралиевой приводит к увеличению интервалов движения автобусов на маршрутах №32 и №120. Изменение схемы позволит избежать задержек и обеспечить более стабильную работу маршрутов.

    Баку автобусные маршруты схема движения автобусов Агентство наземного транспорта
    Bakıda iki müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir
    Ты - Король

    Последние новости

    18:05

    Президент Азербайджана утвердил положение о двух национальных парках

    Внутренняя политика
    18:03

    Переговоры Ирана и США в Омане по ядерной программе продлились 5 часов -ДОПОЛНЕНО

    В регионе
    17:54

    Посол: Амман и Баку планируют активный диалог в 2026 году

    Внешняя политика
    17:49

    Эстония рассматривает дополнительный вклад в PURL для поставок оружия Украине

    Другие страны
    17:44

    Дэвид Аллен назначен временным поверенным в делах США в Армении

    В регионе
    17:44

    Иран в ходе переговоров с США в Омане не согласился на "нулевое" обогащение урана

    В регионе
    17:41

    Азербайджан возобновил импорт авокадо из Испании

    Бизнес
    17:40

    ЕС может остаться без рычагов влияния на исход иранских переговоров - ОБЗОР

    Другие страны
    17:39
    Фото

    В Азербайджане прошел идеатон GəncVizyon

    Внутренняя политика
    Лента новостей