В Баку изменяется схема движения двух регулярных маршрутов

В Баку с 7 февраля изменится схема движения регулярных маршрутов №32 и №120.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с завтрашнего дня движение автобусов по этим линиям будет организовано не по улице Кёвкяб Сафаралиевой, а по улице Пушкина, где имеется выделенная полоса движения.

Отмечается, что высокая транспортная загруженность улицы Кёвкяб Сафаралиевой приводит к увеличению интервалов движения автобусов на маршрутах №32 и №120. Изменение схемы позволит избежать задержек и обеспечить более стабильную работу маршрутов.