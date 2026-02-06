"Real" niderlandlı futbolçu üçün 50 milyon avro ödəməyə hazırdır
Futbol
- 06 fevral, 2026
- 16:41
İspaniyanın "Real" klubu Niderlandın AZ (Alkmar) komandasında çıxış edən Kes Smiti heyətinə qatmaq üçün 50 milyon avro ödəməyə hazırdır.
"Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi 20 yaşlı yarımmüdafiəçini qarşıdakı transfer dönəmində almaq niyyətindədir.
Alkmar klubu oyunçu üçün bu təklifi nəzərdən keçirmək istəyir.
Niderlandlı futbolçu ilə İngiltərənin "Liverpul" və "Arsenal" klubları da maraqlanır.
Son xəbərlər
17:47
Devid Allen ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili təyin edilibRegion
17:38
Omanda İran və ABŞ arasında nüvə proqramı üzrə danışıqlar başa çatıb - YENİLƏNİBRegion
17:36
ABŞ-dən olan basketbolçu "Naxçıvan" klubuna keçibKomanda
17:30
Foto
Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş "GəncVizyon" ideyatonu keçirilibDaxili siyasət
17:28
Ermənistanın sabiq nazir müavininin daşınmaz əmlakı və 92 min dolları müsadirə oluna bilərRegion
17:27
Foto
AYNA: Yerli daşıyıcılar üçün sürücü hazırlığı üzrə təhsil haqqı 50 manata endirilibİnfrastruktur
17:22
Azərbaycan İspaniyadan avokado idxalını bərpa edibBiznes
17:20
"İmişli" heyətinə yeni futbolçu cəlb edibFutbol
17:15
Foto