    Paşinyan: Erməni Apostol Kilsəsinin islahatlaşdırılması proqramına 16 din xadimi qoşulub

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 11:28
    Paşinyan: Erməni Apostol Kilsəsinin islahatlaşdırılması proqramına 16 din xadimi qoşulub

    Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Erməni Apostol Kilsəsinin islahatlaşdırılması proqramına artıq 16 din xadimi qoşulub.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə öz "Facebook" səhifəsində yazıb.

    "Müqəddəs Erməni Apostol Kilsəsinin yenilənməsinə qoşulmuş din xadimlərinin sayı artıq 16-ya çatıb", - deyə o qeyd edib.

    N.Paşinyan islahatlarda iştirak edən və ya buna hazırlaşan bütün din xadimlərinə dəstəyini ifadə edib və onların fəal mövqeyi sayəsində kilsənin bərpa ediləcəyini vurğulayıb.

