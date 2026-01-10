Paşinyan: Erməni Apostol Kilsəsinin islahatlaşdırılması proqramına 16 din xadimi qoşulub
Region
- 10 yanvar, 2026
- 11:28
Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Erməni Apostol Kilsəsinin islahatlaşdırılması proqramına artıq 16 din xadimi qoşulub.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə öz "Facebook" səhifəsində yazıb.
"Müqəddəs Erməni Apostol Kilsəsinin yenilənməsinə qoşulmuş din xadimlərinin sayı artıq 16-ya çatıb", - deyə o qeyd edib.
N.Paşinyan islahatlarda iştirak edən və ya buna hazırlaşan bütün din xadimlərinə dəstəyini ifadə edib və onların fəal mövqeyi sayəsində kilsənin bərpa ediləcəyini vurğulayıb.
