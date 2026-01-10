Пашинян: К программе реформирования АПЦ присоединились 16 священников
В регионе
- 10 января, 2026
- 11:02
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что к программе реформирования Армянской апостольской церкви уже присоединились 16 священников.
Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Количество священников, присоединившихся к обновлению святой Армянской апостольской церкви, уже достигло 16", - написал он.
Пашинян выразил слова поддержки всем священникам, которые уже участвуют в реформировании или готовятся к нему, подчеркнув, что благодаря их активной позиции "церковь будет восстановлена".
