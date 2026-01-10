Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Пашинян: К программе реформирования АПЦ присоединились 16 священников

    В регионе
    • 10 января, 2026
    • 11:02
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что к программе реформирования Армянской апостольской церкви уже присоединились 16 священников.

    Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

    "Количество священников, присоединившихся к обновлению святой Армянской апостольской церкви, уже достигло 16", - написал он.

    Пашинян выразил слова поддержки всем священникам, которые уже участвуют в реформировании или готовятся к нему, подчеркнув, что благодаря их активной позиции "церковь будет восстановлена".

    Paşinyan: Erməni Apostol Kilsəsinin islahatlaşdırılması proqramına 16 din xadimi qoşulub

