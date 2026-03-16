СМИ: Cамолет загорелся в аэропорту Мехрабад после серии интенсивных авиаударов

Самолет загорелся на территории международного аэропорта Мехрабад в результате недавней атаки с воздуха на один из пригородов Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, после серии интенсивных ударов огнем охвачен один из самолетов. Сведений о типе лайнера не приводится.