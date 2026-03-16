KİV: Mehrabad aeroportuna intensiv hava zərbələrindən sonra təyyarə yanıb
- 16 mart, 2026
- 09:37
Tehranın ətraf ərazilərindən birinə edilən son hava hücumu nəticəsində Mehrabad beynəlxalq hava limanının ərazisində təyyarə yanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı məlumat yayıb.
Bildirilib ki, intensiv zərbələr silsiləsindən sonra təyyarələrdən biri alovlanıb.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. SEPAH İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatına başladığını açıqlayıb.
Son xəbərlər
10:16
"Abşeron" yatağında təbii qazın hasilatına başlanılacağı vaxt açıqlanıbEnergetika
10:11
Naxçıvanda kredit adı ilə kiber dələduzluq edən şəxs saxlanılıbHadisə
10:07
Martın bütün sosial ödənişləri qrafikdən əvvəl başa çatdırılıbDigər
10:05
Azərbaycanda sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 2 %-dən çox artıbMaliyyə
09:56
Foto
AƏSMA-da innovativ ideyaların reallaşdırılması üçün yeni imkanlar yaradılırBiznes
09:55
Azərbaycanda nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə verilən dərmanların sayı artırılıbSağlamlıq
09:44
ASCO gəmiləri TAPI layihəsi üzrə borudaşıma əməliyyatlarına cəlb olunubEnergetika
09:38
Foto
Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda "Formula 4" testlərini uğurla başa vurubFormula 1
09:37