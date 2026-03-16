    KİV: Mehrabad aeroportuna intensiv hava zərbələrindən sonra təyyarə yanıb

    Tehranın ətraf ərazilərindən birinə edilən son hava hücumu nəticəsində Mehrabad beynəlxalq hava limanının ərazisində təyyarə yanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, intensiv zərbələr silsiləsindən sonra təyyarələrdən biri alovlanıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. SEPAH İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatına başladığını açıqlayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    СМИ: Cамолет загорелся в аэропорту Мехрабад после серии интенсивных авиаударов
    Media: Plane catches fire at Tehran's Mehrabad Airport after intense airstrikes

    Son xəbərlər

    10:16

    "Abşeron" yatağında təbii qazın hasilatına başlanılacağı vaxt açıqlanıb

    Energetika
    10:11

    Naxçıvanda kredit adı ilə kiber dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:07

    Martın bütün sosial ödənişləri qrafikdən əvvəl başa çatdırılıb

    Digər
    10:05

    Azərbaycanda sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 2 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    09:56
    Foto

    AƏSMA-da innovativ ideyaların reallaşdırılması üçün yeni imkanlar yaradılır

    Biznes
    09:55

    Azərbaycanda nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə verilən dərmanların sayı artırılıb

    Sağlamlıq
    09:44

    ASCO gəmiləri TAPI layihəsi üzrə borudaşıma əməliyyatlarına cəlb olunub

    Energetika
    09:38
    Foto

    Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda "Formula 4" testlərini uğurla başa vurub

    Formula 1
    09:37

    KİV: Mehrabad aeroportuna intensiv hava zərbələrindən sonra təyyarə yanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti