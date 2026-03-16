Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Золото торгуется ниже $5 тыс. за тройскую унцию впервые с конца февраля

    Финансы
    • 16 марта, 2026
    • 09:36
    Золото торгуется ниже $5 тыс. за тройскую унцию впервые с конца февраля

    Биржевая стоимость золота снизилась в понедельник утром, в ходе торгов котировки опустились ниже $5 тыс. за тройскую унцию впервые с конца февраля.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $44,71 относительно предыдущего закрытия, или на 0,88%, до $5 016,99 за тройскую унцию.

    Ранее в ходе торгов его стоимость достигала $4 971,3, опустившись ниже $5 тыс. впервые с 20 февраля.

    Майский фьючерс на серебро в то же время подешевел на 1,48% - до $80,138 за унцию.

    Цена на золото
    Gold trading below $5,000 per troy ounce for first time since late February
    Последние новости

