Золото торгуется ниже $5 тыс. за тройскую унцию впервые с конца февраля
Финансы
- 16 марта, 2026
- 09:36
Биржевая стоимость золота снизилась в понедельник утром, в ходе торгов котировки опустились ниже $5 тыс. за тройскую унцию впервые с конца февраля.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $44,71 относительно предыдущего закрытия, или на 0,88%, до $5 016,99 за тройскую унцию.
Ранее в ходе торгов его стоимость достигала $4 971,3, опустившись ниже $5 тыс. впервые с 20 февраля.
Майский фьючерс на серебро в то же время подешевел на 1,48% - до $80,138 за унцию.
