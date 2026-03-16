МЧС Азербайджана зафиксировало 219 пожаров за прошедшую неделю

В Азербайджане за минувшую неделю произошло 219 пожаров.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

За указанный период профильные подразделения МЧС совершили выезды на 219 пожаров, а также провели 37 аварийно-спасательных операций для оказания помощи людям, оказавшимся в беспомощном состоянии.

В общей сложности за минувшую неделю сотрудниками МЧС были спасены 48 человек, среди которых 15 несовершеннолетних.

Кроме того, 8 человек были эвакуированы, 1 человек получил травмы, еще 1 человек пострадал от отравления дымом. За закрытыми дверями было обнаружено тело 1 погибшего.