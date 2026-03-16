МЧС Азербайджана зафиксировало 219 пожаров за прошедшую неделю
Происшествия
- 16 марта, 2026
- 09:47
В Азербайджане за минувшую неделю произошло 219 пожаров.
Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
За указанный период профильные подразделения МЧС совершили выезды на 219 пожаров, а также провели 37 аварийно-спасательных операций для оказания помощи людям, оказавшимся в беспомощном состоянии.
В общей сложности за минувшую неделю сотрудниками МЧС были спасены 48 человек, среди которых 15 несовершеннолетних.
Кроме того, 8 человек были эвакуированы, 1 человек получил травмы, еще 1 человек пострадал от отравления дымом. За закрытыми дверями было обнаружено тело 1 погибшего.
Последние новости
Видео
