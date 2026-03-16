Цены на нефть марки Brent увеличились на $1,74 и достигли $104,88
Энергетика
- 16 марта, 2026
- 10:06
Цены на нефть в очередной раз повысились и достигли показателей $104,88 за баррель.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
По информации агентства, стоимость майских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:12 по Баку растет на $1,74 (1,69%). В прошлую пятницу контракт подорожал на $2,68 (2,67%), до $103,14 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,98 (0,99%), до $99,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $2,98 (3,11%), до $98,71 за баррель.
Отмечается, что тенденция обусловлена продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке.
