    Цены на нефть марки Brent увеличились на $1,74 и достигли $104,88

    Цены на нефть марки Brent увеличились на $1,74 и достигли $104,88

    Цены на нефть в очередной раз повысились и достигли показателей $104,88 за баррель.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    По информации агентства, стоимость майских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:12 по Баку растет на $1,74 (1,69%). В прошлую пятницу контракт подорожал на $2,68 (2,67%), до $103,14 за баррель.

    Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,98 (0,99%), до $99,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $2,98 (3,11%), до $98,71 за баррель.

    Отмечается, что тенденция обусловлена продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке.

    10:06

    Цены на нефть марки Brent увеличились на $1,74 и достигли $104,88

    Энергетика
    09:55

    Суда ASCO задействованы в перевозке труб в рамках проекта TAPI

    Энергетика
    09:47
    Видео

    МЧС Азербайджана зафиксировало 219 пожаров за прошедшую неделю

    Происшествия
    09:38

    В Азербайджане средняя скорость широкополосного интернета выросла на 32%

    ИКТ
    09:36

    Золото торгуется ниже $5 тыс. за тройскую унцию впервые с конца февраля

    Финансы
    09:36

    В Баку автомобиль сбил насмерть 50-летнего мужчину

    Происшествия
    09:34

    В Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    09:24

    СМИ: Cамолет загорелся в аэропорту Мехрабад после серии интенсивных авиаударов

    Другие страны
    09:20

    В Баку мопед врезался в стену, водитель погиб

    Происшествия
