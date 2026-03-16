    Суда ASCO задействованы в перевозке труб в рамках проекта TAPI

    Суда ASCO задействованы в перевозке труб в рамках проекта TAPI

    Суда ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) осуществляют перевозку труб, предназначенных для строительства газопровода TAPI (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

    Перевозка осуществляется из Бакинского порта в порт Туркменбаши. В операции участвуют универсальные сухогрузные суда ASCO "Натаван", "Расул Рза", "Гарадаг", "Теймур Ахмедов" и "Маэстро Ниязи".

    До конца года указанными судами планируется доставить 11 700 труб.

    Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) Газопровод TAPI
    ASCO gəmiləri TAPI layihəsi üzrə borudaşıma əməliyyatlarına cəlb olunub
    ASCO vessels transporting pipes for the TAPI project
