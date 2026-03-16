Суда ASCO задействованы в перевозке труб в рамках проекта TAPI
Энергетика
- 16 марта, 2026
- 09:55
Суда ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) осуществляют перевозку труб, предназначенных для строительства газопровода TAPI (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).
Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.
Перевозка осуществляется из Бакинского порта в порт Туркменбаши. В операции участвуют универсальные сухогрузные суда ASCO "Натаван", "Расул Рза", "Гарадаг", "Теймур Ахмедов" и "Маэстро Ниязи".
До конца года указанными судами планируется доставить 11 700 труб.
