Суда ASCO задействованы в перевозке труб в рамках проекта TAPI

Суда ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) осуществляют перевозку труб, предназначенных для строительства газопровода TAPI (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Перевозка осуществляется из Бакинского порта в порт Туркменбаши. В операции участвуют универсальные сухогрузные суда ASCO "Натаван", "Расул Рза", "Гарадаг", "Теймур Ахмедов" и "Маэстро Ниязи".

До конца года указанными судами планируется доставить 11 700 труб.