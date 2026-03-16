ASCO gəmiləri TAPI layihəsi üzrə borudaşıma əməliyyatlarına cəlb olunub
Energetika
- 16 mart, 2026
- 09:44
"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) gəmiləri vasitəsilə TAPI (Türkmənistan–Əfqanıstan–Pakistan–Hindistan) qaz kəməri layihəsi üzrə tikinti işləri üçün nəzərdə tutulan boruların daşınmasına başlanılıb.
Bu barədə "Report"a ASCO-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, daşımalar Bakı limanından Türkmənbaşı limanına həyata keçirilir. Prosesdə ASCO-nun "Natavan", "Rəsul Rza", "Qaradağ", "Teymur Əhmədov" və "Maestro Niyazi" universal quru yük gəmiləri iştirak edir.
İlin sonunadək sözügedən gəmilər vasitəsilə ümumilikdə 11 700 ədəd borunun təyinat məntəqəsinə çatdırılması planlaşdırılır.
