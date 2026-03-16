    ASCO gəmiləri TAPI layihəsi üzrə borudaşıma əməliyyatlarına cəlb olunub

    • 16 mart, 2026
    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) gəmiləri vasitəsilə TAPI (Türkmənistan–Əfqanıstan–Pakistan–Hindistan) qaz kəməri layihəsi üzrə tikinti işləri üçün nəzərdə tutulan boruların daşınmasına başlanılıb.

    Bu barədə "Report"a ASCO-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, daşımalar Bakı limanından Türkmənbaşı limanına həyata keçirilir. Prosesdə ASCO-nun "Natavan", "Rəsul Rza", "Qaradağ", "Teymur Əhmədov" və "Maestro Niyazi" universal quru yük gəmiləri iştirak edir.

    İlin sonunadək sözügedən gəmilər vasitəsilə ümumilikdə 11 700 ədəd borunun təyinat məntəqəsinə çatdırılması planlaşdırılır.

    Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC Türkmənistan–Əfqanıstan–Pakistan–Hindistan qaz kəməri layihəsi
    Суда ASCO задействованы в перевозке труб в рамках проекта TAPI
    ASCO vessels transporting pipes for the TAPI project

    Son xəbərlər

    10:16

    "Abşeron" yatağında təbii qazın hasilatına başlanılacağı vaxt açıqlanıb

    10:11

    Naxçıvanda kredit adı ilə kiber dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:07

    Martın bütün sosial ödənişləri qrafikdən əvvəl başa çatdırılıb

    Digər
    10:05

    Azərbaycanda sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 2 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    09:56
    Foto

    AƏSMA-da innovativ ideyaların reallaşdırılması üçün yeni imkanlar yaradılır

    Biznes
    09:55

    Azərbaycanda nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə verilən dərmanların sayı artırılıb

    Sağlamlıq
    09:38
    Foto

    Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda "Formula 4" testlərini uğurla başa vurub

    Formula 1
    09:37

    KİV: Mehrabad aeroportuna intensiv hava zərbələrindən sonra təyyarə yanıb

    Digər ölkələr
