В Азербайджане средняя скорость широкополосного интернета выросла на 32%

Азербайджан по средней скорости фиксированного широкополосного интернета (91,27 Мбит/с) в феврале 2026 года поднялся на 1 позицию по сравнению с январем и занял 80-е место среди 153 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, в прошлом месяце по сравнению с показателем годом ранее (69,15 Мбит/с) средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране выросла на 32%.

По этому показателю Азербайджан опередил Турцию (77,68 Мбит/с), Иран (23,53 Мбит/с), Грузию (44,35 Мбит/с), Армению (82,77 Мбит/с), Беларусь (90,78 Мбит/с), Казахстан (88,13 Мбит/с), Кыргызстан (85,25 Мбит/с) и Таджикистан (41,85 Мбит/с).