В Азербайджане средняя скорость широкополосного интернета выросла на 32%
ИКТ
- 16 марта, 2026
- 09:38
Азербайджан по средней скорости фиксированного широкополосного интернета (91,27 Мбит/с) в феврале 2026 года поднялся на 1 позицию по сравнению с январем и занял 80-е место среди 153 стран.
Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, в прошлом месяце по сравнению с показателем годом ранее (69,15 Мбит/с) средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране выросла на 32%.
По этому показателю Азербайджан опередил Турцию (77,68 Мбит/с), Иран (23,53 Мбит/с), Грузию (44,35 Мбит/с), Армению (82,77 Мбит/с), Беларусь (90,78 Мбит/с), Казахстан (88,13 Мбит/с), Кыргызстан (85,25 Мбит/с) и Таджикистан (41,85 Мбит/с).
Последние новости
10:06
Цены на нефть марки Brent увеличились на $1,74 и достигли $104,88Энергетика
09:55
Суда ASCO задействованы в перевозке труб в рамках проекта TAPIЭнергетика
09:47
Видео
МЧС Азербайджана зафиксировало 219 пожаров за прошедшую неделюПроисшествия
09:38
В Азербайджане средняя скорость широкополосного интернета выросла на 32%ИКТ
09:36
Золото торгуется ниже $5 тыс. за тройскую унцию впервые с конца февраляФинансы
09:36
В Баку автомобиль сбил насмерть 50-летнего мужчинуПроисшествия
09:34
В Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасыАрмия
09:24
СМИ: Cамолет загорелся в аэропорту Мехрабад после серии интенсивных авиаударовДругие страны
09:20