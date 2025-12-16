Венгрия намерена использовать на АЭС в Пакше ядерное топливо США

Венгрия после 2028 года будет использовать на своей АЭС в Пакше американских тепловыделяющих элементов производства компании Westinghouse.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью радиостанции Inforadio министр энергетики Венгрии Чаба Лантош.

"Согласно планам, после 2028 года на АЭС "Пакш" будут использоваться на три четверти французские тепловыделяющие элементы, изготовленные по российской лицензии, и на одну четверть - американские", - сказал глава Минэнерго.

Он пояснил, что Венгрия не хотела бы зависеть только от одного поставщика.

Лантош напомнил, что топливо для АЭС в Пакше будет производиться на совместном предприятии в Европе, созданном Росатомом и французской компанией Framatome. Кроме того, Венгрия заключила соглашение с американской Westinghouse, которая взялась разработать для этой станции свое ядерное топливо.

"По сути, три четверти топлива будет поставляться российско-французским совместным предприятием, а оставшаяся четверть тепловыделяющих элементов, согласно планам, будет поставляться американской компанией Westinghouse после процесса лицензирования", - уточнил он.