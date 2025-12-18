Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Правительство Германии выделило Украине дополнительную помощь в 70 млн евро

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 12:29
    Правительство Германии выделило Украине дополнительную помощь в 70 млн евро

    Правительство Германии выделило Украине дополнительную помощь в размере 70 млн евро в связи с атаками РФ на энергетическую инфраструктуру страны.

    Как передает Report со ссылкой на Tagesschau, об этом заявила федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Рим Алабали-Радован.

    По ее словам, возглавляемое ею министерство расширяет помощь, "чтобы обеспечить отоплением, водоснабжением и электроэнергией более двух с половиной миллионов человек".

    "Особенно сейчас, в холодную зиму, немедленная помощь крайне важна для обеспечения основных энергетических потребностей Украины", - заявила министр.

    Рим Алабали-Радован заявила, что деньги в первую очередь предназначены для инвестиций в децентрализованные системы теплоснабжения, такие как мобильные отопительные установки.

    "Муниципалитеты должны иметь возможность гарантировать отопление школ, детских садов и больниц, даже если крупные электростанции подверглись атакам. Эти меры по энергоснабжению помогут людям справляться с повседневными трудностями", - сказала Алабали-Радован.

