Правительство Германии выделило Украине дополнительную помощь в 70 млн евро

Правительство Германии выделило Украине дополнительную помощь в размере 70 млн евро в связи с атаками РФ на энергетическую инфраструктуру страны.

Как передает Report со ссылкой на Tagesschau, об этом заявила федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Рим Алабали-Радован.

По ее словам, возглавляемое ею министерство расширяет помощь, "чтобы обеспечить отоплением, водоснабжением и электроэнергией более двух с половиной миллионов человек".

"Особенно сейчас, в холодную зиму, немедленная помощь крайне важна для обеспечения основных энергетических потребностей Украины", - заявила министр.

Рим Алабали-Радован заявила, что деньги в первую очередь предназначены для инвестиций в децентрализованные системы теплоснабжения, такие как мобильные отопительные установки.

"Муниципалитеты должны иметь возможность гарантировать отопление школ, детских садов и больниц, даже если крупные электростанции подверглись атакам. Эти меры по энергоснабжению помогут людям справляться с повседневными трудностями", - сказала Алабали-Радован.