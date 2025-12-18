Орхан Мамедов: С 2018 года количество субъектов МСБ выросло на 74%

С 2018 года по настоящее время количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) увеличилось примерно на 74%, до 424 тыс.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на церемонии вручения предпринимателям премии Dayaq.

По его словам, за этот период годовая добавленная стоимость, создаваемая субъектами МСБ, выросла с 10 млрд до 21 млрд манатов: "В прошлом году оборот МСБ превысил 48 млрд манатов, что составило 37% ненефтегазового оборота страны".

Мамедов напомнил, что в Глобальном инновационном индексе, опубликованном в сентябре этого года, Азербайджан занял 2-е место среди 139 стран по показателю "Предпринимательская политика и культура".

"Кроме того, согласно опросу компаний с иностранным капиталом, KOBİA признано лидером среди государственных структур по поддержке социально-экономического развития", - отметил он.