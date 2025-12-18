Стрелки на сиднейском пляже проходили стрелковую подготовку в одном из охотничьих клубов

Стрелявшие на сиднейском пляже в Бонди Навид Акрам и его отец Саджид Акрам проходили подготовку в одном из стрелковых клубов Сиднея.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление президента клуба Вани Кужета.

Отмечается, что после нападения на месте происшествия был найден кошелек одного из стрелков, в котором находилась карточка организации из западного Сиднея под названием Zastava Hunting Association, связанной с сербской общиной города.

Глава Zastava Hunting Association Кужет заявил, что Навид проходил в клубе обучение, связанное с безопасным обращением с оружием, в том числе по вопросам охоты в штате Новый Южный Уэльс.

"Мы занимаемся охотой на оленей, диких кабанов и коз", - пояснил он, добавив: "Мы не поддерживаем и не имеем никакого отношения к подобным преступлениям, и произошедшее является ужасной трагедией".

По словам Кужета, Австралийская федеральная полиция уже связалась с клубом.

Отметим, что в результате теракта на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря погибли 15 человек. Также был ликвидирован один из предполагаемых стрелков. Еще 38 раненых находятся в больнице, состояние семерых из них оценивается как критическое. Австралийские полицейские предполагают, что один из исполнителей теракта связан с террористической группировкой ИГИЛ.