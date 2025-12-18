Николай Подгузов: Мы рассчитываем, что Азербайджан присоединится к ЕАБР в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан все активнее выстраивает диалог с международными институтами развития, рассматривая их как инструмент ускорения диверсификации экономики и реализации крупных инфраструктурных проектов. На этом фоне все более предметным становится обсуждение возможного присоединения страны к Евразийскому банку развития (ЕАБР) - институту, ориентированному на финансирование трансграничных инициатив, транспортной логистики, энергетики и устойчивого роста.

О том, на какой стадии находится этот диалог, какие отрасли экономики Азербайджана представляют интерес для банка и какие перспективы открываются для совместных региональных проектов, в интервью Report рассказал председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

Представляем интервью читателям:

- Ведутся ли предметные консультации по возможному присоединению Азербайджана к Евразийскому банку развития? На какой стадии находится этот диалог и существуют ли ориентировочные оценки по срокам или процедуре вступления?

- Да, такой диалог ведется. В 2025 году мы были с визитом в Азербайджане, и, насколько мне известно, уже появлялась определенная информация на этот счет. Мы встречались с представителями министерств финансов и экономики. По итогам этих встреч, как я понимаю, Министерство экономики подготовило соответствующий доклад в правительство. Предполагаю, что потенциальный план вхождения Азербайджана в ЕАБР был поддержан.

Очевидно, что внутри страны еще требуются определенные согласования, и мы терпеливо ожидаем их со стороны стран-акционеров. В целом полная поддержка вступления Азербайджана в банк имеется. При этом мне сложно прогнозировать сроки, поскольку, например, с Узбекистаном, несмотря на то что решение было принято в 2025 году, сам процесс начался еще в конце 2021 - начале 2022 года и занял около трех лет.

Я надеюсь, что в этот раз процесс будет быстрее, тем более что расширения банка не происходило с 2011 года. Соответственно, сейчас другие страны могут проходить этот путь несколько оперативнее. Я очень рассчитываю, что это произойдет в 2026 году, хотя дать твердые гарантии пока невозможно.

- Какие отрасли экономики Азербайджана представляют наибольший интерес для ЕАБР? Ведутся ли переговоры по конкретным инициативам, например в сферах транспорта, энергетики, агропромышленного комплекса или цифровых технологий?

- В целом стратегия банка хорошо вписывается в планы Азербайджана - как с точки зрения развития транспортной инфраструктуры и логистики, так и в сфере продовольственной безопасности и других направлений.

Очевидно, что Азербайджан располагает значительными доходами от нефтегазового сектора. В то же время перед страной стоит задача диверсификации экономики и обеспечения более устойчивого роста за счет развития других отраслей. Мы, безусловно, можем содействовать таким инвестициям.

В частности, мы встречались с представителями недавно созданного холдинга AZCON, у которого есть значительный запрос на проекты в сферах телекоммуникаций и транспорта. Здесь мы готовы к предметному обсуждению конкретных инициатив. Кроме того, Баку активно и динамично развивается с инфраструктурной точки зрения, и в проектах городской инфраструктуры мы также могли бы принять активное участие. Таким образом, потенциальных направлений для сотрудничества более чем достаточно.

- Какие перспективы вы видите для финансирования трансграничных инфраструктурных проектов с участием Азербайджана и его региональных партнеров?

- Банк изначально ориентирован на реализацию трансграничных проектов. На мой взгляд, инициативы такого рода с участием международных банков развития в первую очередь способствуют восстановлению и укреплению экономических связей, которые могли быть утрачены в предыдущие периоды. Мы с готовностью готовы участвовать в таких проектах и поддерживать традиционные направления экономического сотрудничества.

С учетом того, что учредителями банка являются Россия и Казахстан, а Армения выступает активным участником, в регионе Каспийского бассейна могут быть реализованы весьма перспективные проекты. Здесь действительно существует значительный потенциал для инвестиционных инициатив.