    Milli Məclisin deputatları gələn həftə məzuniyyətdən qayıdacaqlar

    Milli Məclis
    • 10 yanvar, 2026
    • 10:43
    Milli Məclisin deputatları gələn həftə məzuniyyətdən qayıdacaqlar

    Milli Məclisin deputatları gələn həftə məzuniyyətdən qayıdacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, onların tətil müddəti yanvarın 15-də başa çatacaq.

    Parlamentin Daxili Nizamnamənin birinci maddəsinə (Milli Məclisin fəaliyyətinin əsasları) əsasən, səlahiyyəti dövründə Milli Məclis ildə iki dəfə - iyul ayının 15-dən avqust ayının 30-dək və yanvar ayının 1-dən 15-dək tətilə buraxılır. Bu dövrdə deputatlar məzuniyyətdə sayılırlar.

    Bu müddətdə qanunverici orqanın növbədənkənar sessiyası çağırıldıqda Milli Məclisin tətili növbədənkənar sessiyanın keçirildiyi müddətə dayandırılır və deputatlar həmin müddətə məzuniyyətdən geri çağırılırlar.

    Konstitusiyanın 88-ci maddəsinin I hissəsinin birinci abzasına uyğun olaraq Milli Məclis hər il iki növbəti yaz və payız sessiyalarına yığılır.

    Yaz sessiyası fevralın 1-də başlanır və mayın 31-dək davam edir. Cari il fevralın 1-i bazar gününə təsadüf etdiyindən parlamentin yaz sessiyası ayın 2-dən başlayacaq.

    Milli Məclis yaz sessiyası Deputatlar

