    Депутаты Милли Меджлиса вернутся к работе на следующей неделе

    Милли Меджлис
    • 10 января, 2026
    • 10:58
    Депутаты Милли Меджлис вернутся к работе после зимних каникул на следующей неделе - 15 января.

    Как сообщает Report, согласно первой статье внутреннего регламента парламента, в период своих полномочий Милли Меджлис дважды в год уходит на каникулы: с 15 июля по 30 августа и с 1 по 15 января. В это время депутаты считаются находящимися в отпуске.

    При этом в случае созыва внеочередной сессии парламента каникулы приостанавливаются на период ее проведения, и депутаты досрочно возвращаются к работе.

    В соответствии с первым абзацем части I статьи 88 Конституции Азербайджана, Милли Меджлис ежегодно проводит две очередные сессии - весеннюю и осеннюю. Весенняя сессия начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая. В связи с тем, что 1 февраля в текущем году приходится на воскресенье, весенняя сессия парламента начнется 2 февраля.

    Милли Меджлис парламент Азербайджана весенняя сессия
