- 10 yanvar, 2026
- 10:59
Türkiyənin 34 vilayətində FETÖ-yə qarşı əməliyyatlar çərçivəsində 77 şübhəli şəxs saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X"da yazıb.
O bildirib ki, saxlanılan şəxslərdən 43-ü həbs edilib, bir nəfər barəsində isə məhkəmə nəzarəti tədbiri tətbiq olunub. Digər şəxslərlə bağlı prosedurlar davam edir.
Məlumata görə, əməliyyatlar Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbəkir, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozqat və Zonquldakda həyata keçirilib.
A.Yerlikaya vurğulayıb ki, milli iradəyə qarşı qurulan tələlər bir-bir ifşa olunur:
"Dövlətimizin bütövlüyünə və xalqımızın əmin-amanlığına qəsd edənlərlə mübarizəmiz qətiyyətlə davam edir".
34 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 10, 2026
🔻43'ü TUTUKLANDI.
🔻1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire… pic.twitter.com/FMD6Tgoz9W